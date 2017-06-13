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Hastaneye yaralı getirdikleri kadın ölünce kaçtılar

- Bursa'da bacağından tabancayla yaralanan ve iki kişi tarafından otomobille özel bir hastanenin acil servisine getirilen kadın kurtarılamadı - Polis, aşırı kan kaybından hayatını kaybeden 26 yaşındaki kadının öldüğünü öğrenince hastaneden kaçan iki şüpheliyi arıyor

Hastaneye yaralı getirdikleri kadın ölünce kaçtılar

BURSA (AA) - Bursa'da bacağındaki ateşli silah yaralanması nedeniyle hastaneye getirdikleri kadının öldüğünü öğrenince kaçan iki şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sağ bacağından tabancayla yaralanan Dilek Bozal (26), kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından otomobille merkez Yıldırım ilçesindeki özel bir hastaneye getirildi.

Bozal, hastanenin acil servisinde görevli doktorların müdahalesine rağmen aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadının öldüğünü öğrenen iki şüpheli ise geldikleri araçla hastaneden kaçtı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Hastaneye gelen ekipler, aracın plakasını ve şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çevredeki güvenlik ve Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayı öğrenen kadının yakınları da hastaneye geldi.

Dilek Bozal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin şüphelilerin bulunması için başlattığı çalışma sürüyor.

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