Hatalı ameliyatın çocuğu sakat bıraktığı iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'de 9 aylıkken akciğer üzerindeki kanserli kitlenin alınması için ameliyat edilen 7 yaşındaki Ali Akgül'ün sol kolunun ameliyat sırasında sinirlerinin kesilmesi sonucu sakat kaldığını iddia eden aile, doktorlardan şikayetçi oldu.

Denizli'de Eylül 2009'da dünyaya gelen Ali Akgül, nefes alırken yaşadığı sorunlar nedeniyle hastaneye götürüldü.

Hastanede bir süre bronşit tedavisi gören çocuğa şikayetin geçmemesi üzerine tekrar tetkik yapıldı.

Akgül'ün akciğeri ile nefes borusu arasında kanserli bir kitle olduğu tespit edilince İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi.

Bir süre kemoterapi gören Akgül, 2010 Haziran ayında kitlenin alınması için sol kol altından girilerek, ameliyat edildi.

- Hatalı ameliyat iddiası

Ali Akgül'ün amcası Abdurrahim Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyat sonrasında çocuğun sol kolunda güçsüzlük olduğunu, bilek ve parmakların hareket kabiliyetini yitirdiğini fark edince durumu ameliyata giren doktorlara bildirdiklerini, doktorlardan "Ali'nin kolu 4-5 saat askıda kaldığı için normaldir, kendiliğinden geçer." cevabını aldıklarını savundu.

Kolda gelişme olmayınca tekrar hastaneye başvurarak Ali Akgül'ün tedavisi için yurt dışına sevk edilmesini talep ettiklerini kaydeden Akgül, hastanenin sevk etmediğini sadece fizik tedavi için rapor verdiğini öne sürdü.

Akgül, fizik tedavi ile iyileşme olmaması üzerine yeğenini Almanya'ya götürdüğünü ifade ederek, "Almanya'daki doktorlar Türkiye'deki doktorlardan rapor istedi. İzmir'deki hastane bu raporu bize vermedi. Orada yapılan ameliyatla sinir kesesi bölgesinin şemasını çıkardılar. Burada sinirlerin kesik olduğunu öğrendik. Bize 'ameliyattan sonra 1 yıl içerisinde getirseydiniz tamamen iyileştirirdik' dediler." diye konuştu.

-"İhmal sonucu sakatlığa mahkum kaldı"

Yeğeninin İzmir'deki ameliyat sırasında C7 sinirinin kesildiğini, bu nedenle kolunda ve parmaklarında hareket olmadığını, bunun Almanya'daki hastanenin raporunda belirtildiğini aktaran Akgül, "Ali ihmal sonucu ömür boyu sakatlığa mahkum olmuştur." dedi.

Akgül, ameliyattaki hatanın kendilerinden yıllarca saklandığını öne sürerek doktorlar hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.

Şikayeti üzerine hastanede soruşturma açıldığını belirten Akgül, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan görüş istediğini ifade etti.

Konuyla ilgili hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduklarını kaydeden Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuğumuz, bu sakatlığı nedeniyle bir ömür boyu sol kolunu, elini, parmaklarını kullanamayacak. Tek başına giyinemiyor, yemek yiyemiyor, tuvalet ihtiyacını da tek başına karşılayamıyor. Doktorlar, hatalarını örtbas etme uğruna bu çocuğu ömür boyu ikinci bir kişiye bağımlı hale getirmişlerdir."

-"Bir kusura rastlanmamıştır"

İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada 17 Şubat 2010 yılında Denizli Devlet Hastanesi'nden sevk edilerek gelen hasta Ali Akgül'e Nöroblastom Tanısı (sinir sistemi kaynaklı bir kanser türü) konduğu, hastanın onkoloji servisine yatırıldığı aktarıldı.

Hem hastane doktorları hem de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Konseyleri ile görüşülerek operasyon kararı verildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hastanın ailesi operasyon öncesi ve sonrası doktorlarımız tarafından bilgilendirilmiştir. Hasta yakınlarının SABİM kanalı ile yaptığı talep üzerine inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme ile İzmir Valiliği İl İdare Kurulu İncelemesi, Cumhuriyet Savcılığı 4483 Sayılı Yasa kapsamında yapılan Ön İnceleme ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Denetçiliğinden gelen Baş Denetçinin raporlarından ortaya çıkan sonuç kanalları ile yapılan tüm inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, hastane ve doktorlarda herhangi bir kusura rastlanmamış ve hasta mağduriyeti tespit edilmemiştir. Şubat 2017 itibarıyla dosya halihazırda Cumhuriyet Başsavcılığında olup soruşturması devam etmektedir."