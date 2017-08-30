Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Böcek ilaçlı yumurta
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi

Hatalı sollamaya "drone"lu tespit

- Gaziantep'te Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında otoyollarda hatalı sollamayı drone yardımıyla belirleyen polis, sürücülere ceza uyguladı

Hatalı sollamaya

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında otoyollarda hatalı sollama yaptıkları drone yardımıyla tespit edilen sürücülere para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında drone ile denetim yaptı.

Polis ekibi tarafından havalandırılan ve yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bölgeden anlık görüntü aktaran drone yardımıyla hatalı sollama yapan sürücüler belirlendi.

Uygulama noktasında durdurulan sürücülerin bayramı polis ekipleri tarafından kutlandı. Polis memuru ehliyet ve ruhsat kontrolünün ardından hatalı sollama yapan sürücülere 206 lira cezası uyguladı.

Yaklaşık 17 dakika süren "drone"lu uygulamada 9 aracın hatalı sollama yaptığı tespit edildi. Uygulamaların bayram tatili boyunca günün farklı saatlerinde devam edeceği belirtildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"drone Kamera"Drone UygulamaGaziantepHatalı Sollama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5