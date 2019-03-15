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Hatay için "çok kuvvetli yağış" uyarısı

- Meteorolojiden Hatay'da bugün öğleden sonra çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısı yapıldı

Hatay için
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ANKARA (AA) - Hatay'da, bugün öğleden sonra çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hatay'da bugün öğleden sonra etkisini artırması beklenen yağışların çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa dönüşeceği, özellikle Antakya, Samandağ, Yayladağ, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşlar ve yetkililerin, rüzgar, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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HatayKuvvetli YağışMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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