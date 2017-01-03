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Hatay merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

- FETÖ/PDY soruşturma çerçevesinde 69 kişi gözaltına alındı

Hatay merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

HATAY (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Hatay merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 69 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Hatay, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Adana, Kilis, Malatya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Konya, Bitlis ve Niğde'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında muvazzaf astsubay, öğretmen, gardiyan ve zabıt katiplerinin bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Hatay Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ OperasyonuGözaltıHatay
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