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Hatay merkezli 4 ilde "Kerpeten" operasyonu

- Hatay, İstanbul, Kocaeli ve Muğla'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 2 polis memuru ile bir askerin bulunduğu 85 zanlıdan 21'i tutuklandı

Hatay merkezli 4 ilde

HATAY (AA) - Hatay merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 2 polis memuru ile bir askerin bulunduğu 85 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "örgüt faaliyeti kapsamında yasa dışı bahis oynatmak" suçu ile mücadele amaçlı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Hatay merkezli İstanbul, Kocaeli ve Muğla'da "Kerpeten" ismi verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında 2 polis memuru ile bir askerin bulunduğu 85 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan, 37'si serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen diğer zanlılardan 21'i tutuklanırken, aralarında 2 polis memuru ile bir uzman çavuşun bulunduğu 27 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun gerçekleştiği 22 Aralık'ta, 74 kişi gözaltına alınmış, çok sayıda daire, lüks araç ve paraya el konulmuştu.

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