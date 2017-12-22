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Hatay merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu

- Hatay, İstanbul, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 74 kişi gözaltına alındı, çok sayıda daire, lüks araç ve paraya el konuldu

Hatay merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu

HATAY (AA) - Hatay merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda lüks otomobil ve dairelerin yanı sıra çok sayıda paraya el konulurken 74 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, "Örgüt faaliyeti kapsamında yasa dışı bahis oynatmak" suçu ile mücadele amaçlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay merkezli İstanbul, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar yapıldığı bildirildi.

Operasyonlarda yasa dışı bahis sitesi kurup ve yönettikleri tespit edilen toplam 74 kişinin gözaltına alındığına ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 18 bitcoin makinesi, 97 bin 235 lira, bin 150 dolar, 3 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile kuru sıkı tabanca, 27 dolu fişek, çok sayıda bilgisayar, telefon ve flaş belleğe el konuldu. Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri tespit edilen bir milyon 572 bin 500 lira değerinde 11 lüks otomobile, 1 motosiklet, 2 milyon 50 bin lira değerinde 3 lüks dubleks daire ile ayrıca 5 daire ve banka hesaplarına müsadere amaçlı el konulmuştur."

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HatayKırıkhanOperasyonYasa Dışı Bahis
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