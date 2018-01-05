Hatay Valiliğinden Suriyelilere

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, başka illerde ikamet eden ve "yol izin belgesi" bulunmadan kente gelecek Suriyelilerin kayıtlı illerine geri gönderilecekleri uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de geçici koruma altına alınan Suriyelilerle ilgili yürütülen kayıt işlemleri, nüfus hareketliliği, ikamet ili değişikliği, bildirim yükümlülüğü, geçici barınma merkezlerine sevk işlemleri, üçüncü ülkeye çıkış ve yeniden yerleştirme, gönüllü geri dönüş işlemleri, aile birleşimi kapsamında ülkeye kabul işlemleri ve ilgili diğer hususların İçişleri Bakanlığınca yayınlanan bir genelgeyle yeniden düzenlendiği belirtildi.

Yeni düzenlemeyle geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların kente giriş ve çıkış noktalarında kolluk birimlerince gerekli belge kontrolleri yapılarak bulundukları ilden izinsiz ayrılmalarının önleneceği, yapılan kontrollerde ikamet ili dışında farklı bir ile yol izin belgesi olmaksızın seyahat edenlerin seyahatleri engellenerek ikamet illerine yönlendirileceği hükmünün getirildiği aktarıldı.

Bu nedenle başka illerde ikamet eden geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların, yol izin belgesi olmaksızın kente girişinin yasaklandığı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genelge kapsamında yapılan kontrollerde yol izin belgesi olmaksızın ilimize bir seyahat firmasıyla gelen geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar, düzenlenen tutanağın bir nüshasıyla birlikte geldikleri firma tarafından bir sonraki seferle ikamet iline götürülecektir. Söz konusu yabancıların şahsi araçlarıyla gelmeleri halinde kolluk tarafından ilimize girişleri engellenecek ve düzenlenen tutanağın bir nüshası yabancıya verilerek ikamet iline yönlendirilecektir. Geçici Koruma Kimlik Belgesi üzerinde yazılı 'ikamet ili' esas alınacağından ikamet ilini izinsiz terk edenler (yol izin belgesi olmadan gelenler) kolluk tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne resmi yazıyla bildirilecek ve söz konusu yabancıların acil sağlık hizmetleri hariç diğer hak ve hizmetlere erişimlerinde kısıtlamalara gidilecektir. Ayrıca bu yabancılar hakkında idari para cezası uygulanması için il göç idaresi tarafından ikamet ili Valiliğine resmi yazı yazılacaktır."

Yapılan yol kontrolleri ve diğer uygulamalarda gönüllü geri dönüş yapmak amacıyla kente giriş yaptığı anlaşılan yabancıların yakalanması halinde Cilvegözü Mülki İdare Amirliğinde oluşturulan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Birimine veya Kayıt Merkezine götürülerek gönüllü geri dönüşlerinin sağlanacağı bildirilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, alınan kararların ilçelerde kaymakamlıklarca koordine edileceği kaydedildi.