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Hatay ve Osmaniye için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Hatay'ın batı ilçeleri ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla kuvvetli ve kısa süreli fırtına...

Hatay ve Osmaniye için fırtına uyarısı
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ANKARA (AA) - Hatay'ın batı ilçeleri ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat, zaman zaman 90 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilirken, oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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