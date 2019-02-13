Hatay ve Osmaniye için fırtına uyarısı ANKARA (AA) - Hatay'ın batı ilçeleri ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla kuvvetli ve kısa süreli fırtına...

13 Şubat 2019 Çarşamba 15:25