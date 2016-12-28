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Hatay'a sığınan Suriyelilere yardım

-Reyhanlı ve Hassa ilçelerindeki Suriyeli ailelere gıda, yakacak ve battaniye yardımı yapıldı

Hatay'a sığınan Suriyelilere yardım

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine sığınan Suriyelilere yönelik yardımlar sürüyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Hatay'a sığınan ve kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahibi ailelere başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere hayırseverler yardım eli uzatıyor.

Gezgin Gurmeyiz editörü Turgut Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye sığınan ailelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Tut Elimi Derneği ile ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini anlatan Tunç, "Reyhanlı'daki ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelerin yardımına koşuyoruz. İlçedeki Suriyeli 20 aileye gıda verildi. Bunun yanı sıra 100 battaniye ve aileler için kömür ve odun yardımı yapıldı." dedi.

Hassa ilçesindeki Suriyeli bin aileye de Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) yakacak yardımı yapıldı.

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