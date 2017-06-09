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Hatay'da 12 farklı noktada örtü yangını

- İskenderun ilçesinde, 12 farklı noktada örtü yangını çıktı

Hatay'da 12 farklı noktada örtü yangını

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 12 farklı noktada örtü yangını çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine İskenderun ilçesi Karayılan bölgesinde 12 farklı noktada örtü yangını ihbarı aldıklarını söyledi.

Ekiplerin ivedilikle bölgeye sevk edildiğini ancak olayın bir terör olayı olma ihtimaline karşı ekiplerin hazır bekletildiğini anlatan Ketmen, "Bölgedeki saha güvenliği alındıktan sonra ekip arkadaşlarımız yangınlara müdahale edecek. Ancak bu yangınlar büyük çaplı değil, tehlike arz eden yangınlar değil." dedi.

Ketmen, yangınlarda zarar gören toplam alanın 1 hektar olduğunu sözlerine ekledi.



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HatayOrman Yangını
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