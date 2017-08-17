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Hatay'da 2 çocuk nehirde boğuldu

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde serinlemek için Asi Nehri'ne giren Suriyeli iki çocuk boğuldu. Serinlemek isteyen 16-17 yaşlarındaki 2 Suriyeli, Demirköprü Mahallesi yakınlarındaki nehre girdi.Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan...

Hatay'da 2 çocuk nehirde boğuldu

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde serinlemek için Asi Nehri'ne giren Suriyeli iki çocuk boğuldu.

Serinlemek isteyen 16-17 yaşlarındaki 2 Suriyeli, Demirköprü Mahallesi yakınlarındaki nehre girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Suriyeli çocuklara çevredekiler yardım etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Çocuklar kurtarılamayarak gözden kayboldu.

Olay yerine çağrılan Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları arama sonucu çocukların cesedini bularak sudan çıkarttı.

İsimleri henüz öğrenilemeyen Suriyelilerin, ilçedeki Apaydın Konteyner Kenti'nde kaldıkları belirlendi.



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2 SuriyeliAntakyaAsi NehriBoğulmaDemirköprü
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