Hatay'da 36 kaçak yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 36 Suriyeli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Karadurmuşlu Mahallesi'nde yol kontrolü gerçekleştiren Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.D. (43) yönetimindeki 46 D 1945 plakalı minibüsü durdurmak istedi.
Jandarmanın ihtarına uymayıp olay yerinden kaçmak isteyen sürücünün kullandığı araç kısa bir kovalamacanın ardından İçada Mahallesi girişinde durduruldu.
Minibüste yapılan aramada Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 20'si çocuk 36 Suriyeli yakalandı.
Sürücü gözaltına alındı, yakalanan kaçaklar Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.