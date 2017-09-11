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Hatay’da 49 yabancı uyruklu yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 49 yabancı uyruklu yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi 729. Sokak'taki...

Hatay’da 49 yabancı uyruklu yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 49 yabancı uyruklu yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi 729. Sokak'taki eve düzenledikleri operasyonda 9'u çocuk 32 kaçağı yakaladı, ev sahibi A.T. (50) gözaltına alındı.

Suriyeli oldukları tespit edilen kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Kırıkhan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Yayladağı ilçesinde devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri de Pulluyazı ve Topraktutan karakolları yakınlarında Suriye sınırını geçmeye çalışanları fark etti.

Askerler tarafından yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 17 kişi, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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HatayKaçakKırıkhanSuriyeYayladağı
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