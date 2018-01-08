Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu beyaz altın OGD
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Hatay'da 62 yabancı uyruklu yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 62 yabancı uyruklu yakalandı. 3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Güveççi Karakolu sorumluluk...

Hatay'da 62 yabancı uyruklu yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 62 yabancı uyruklu yakalandı.

3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Güveççi Karakolu sorumluluk sahasında yaptıkları kontrolde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan kalabalık grubu tespit etti.

Güvenlik birimlerince yakalanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kişinin Suriye uyruklu oldukları belirlendi.

Yabancı uyruklular, güvenlik kontrolü için karakola götürüldü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HataySuriye SınırıYabancı Uyruklu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5