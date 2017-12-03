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Hatay’da 83 kaçak göçmen yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla geçtiği tespit edilen 83 kaçak göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat üzerine Kırıkhan Şehirlerarası...

Hatay’da 83 kaçak göçmen yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla geçtiği tespit edilen 83 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat üzerine Kırıkhan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontrol yaptı.

Ekiplerin terminal içerisinde yaptığı aramada Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye geçtiği belirlenen 83 Irak uyruklu göçmen tespit edildi.

Yakalanan yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Göçmen Kaçakçılığı
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