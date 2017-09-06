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Hatay'da 87 yabancı uyruklu yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 87 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü...

Hatay'da 87 yabancı uyruklu yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 87 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ilçe otogarında yaptıkları operasyonda 25’i çocuk 75 Suriye uyruklu şahsı yakaladı.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Kırıkhan Merkez Polis Amirliği'ne götürüldü.

Yayladağı ilçesi Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı ekipler de Topraktutan Karakolu yakınlarında sınırı geçmeye çalışan bir grup fark etti.

Ekiplerin yakaladığı Suriyeli olduğu belirlenen 12 kişi, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.


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GöçmenHatayKaçakSuriyeliler
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