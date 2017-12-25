Hatay'da anne ile kızın öldürülmesine ilişkin dava

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski eşi ve 5 yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildi.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Yıldız ile aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yıldız, son savunmasında mahkeme heyetine yazılı olarak sunduğu ifadesini tekrarladığını belirterek, "Çok pişmanım. Vereceğiniz cezaya razıyım." dedi.

Müşteki avukatları ise sanığın "şansa bırakmayacak şekilde canavarca hisle adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldız'ı, eski eşi Esra Yalçın'ı öldürmekten müebbet, 5 yaşındaki kızı Beren Yalçın'ı da "canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı, cezalarda indirim yapmadı.

Maktul Esra Yalçın'ın annesi Ayla Yalçın, adliye çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, caydırıcı olması için bu tür olaylarda en ağır cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

Ailenin avukatı Alper Ermisket de karar dolayısıyla mahkeme heyetine teşekkür etti.

İskenderun'da 28 Mart'ta Gökhan Yıldız, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evde 3 yıl önce ayrıldığı eşi Esra ve kızı Beren Yalçın'ı bıçaklayarak öldürmüş, kendisini de yaralamıştı.