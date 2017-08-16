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Hatay'da bağ bozumu etkinliği

- Kentteki üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı Hassa ilçesinde bağ bozumu şenliği düzenlendi - Kaymakam Turan: - "Her yıl elde edilen ürün mevsim koşullarına göre değişiyor ancak 100 bin tona kadar üzüm hasılatı yapılıyor. Bu ilçemiz için gurur verici bir durum"

Hatay'da bağ bozumu etkinliği

HATAY(AA) - Hatay'daki üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı ve "üzüm cenneti" olarak anılan Hassa'da bağ bozumu etkinliği yapıldı.

İlçeye bağlı Akbez Mahallesi'ndeki bir üzüm bağında yapılan etkinlikte çok sayıda üretici bir araya geldi. Çiftçiler bu yıl rekoltenin yüksek olmasının mutluluğunu yaşadı.

Kaymakam Yusuf Turan, burada yaptığı konuşmada, Hassa denildiğinde akla ilk olarak bağcılık geldiğini söyledi. Kentteki üzüm üretimin yaklaşık yüzde 97'sinin ilçede yapıldığını belirten Turan, şöyle devam etti:

"İlçemizde yaklaşık 50 bin dekarlık alanda üzüm yetiştiriciliği yapılmakta. Her yıl elde edilen ürün mevsim koşullarına göre değişiyor ancak 100 bin tona kadar üzüm hasılatı yapılıyor. Bu ilçemiz için gurur verici bir durum. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha iyi ürünler almayı bekliyoruz. İlçemizde üzüm hasadı yaklaşık 1,5 ay daha devam edecek."

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce eğitimler verilen çiftçilerin daha bilinçli hale geldiklerini aktaran Turan, üzüm hasadının hayırlı, bereketli ve kazançlı olmasını diledi.

Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel de ilçede üretilen üzümlerin kalitesi ve tadıyla öne çıktığını söyledi.

Üzüm üreticilerinden Ahmet Ak ise bu yılki yağışların rekolteyi artırdığına işaret ederek bu durumun üzüm üreticilerini memnun ettiğini kaydetti.

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