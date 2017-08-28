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Hatay'da bir kızın "maganda kurşunuyla" yaralanması

- Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan: "Ortaya çıkan yeni deliller çerçevesinde şüpheli Ç.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca sulh ceza hakimliğinden tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılması talep edildiği ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığı ve söz konusu soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Hatay'da bir kızın

HATAY (AA) - Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, ilçedeki bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 14 yaşındaki Eylem Ateş'in yaralanması olayıyla ilgili ortaya çıkan yeni deliller çerçevesinde şüpheli Ç.E. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartıldığını bildirdi.

Kapağan, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Ağustos'ta meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Soruşturma süreciyle ilgili de bilgi veren Kapağan, olayla ilgili ilk olarak şüpheli K.K'nin gözaltına alındığını ancak beyanları doğrultusunda asıl şüpheli olarak Ç.E'nin yakalandığını hatırlattı.

Ç.E'nin eldeki mevcut deliller çerçevesinde sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını anımsatan Kapağan, şöyle devam etti:

"Daha sonra ortaya çıkan yeni deliller çerçevesinde şüpheli Ç.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca sulh ceza hakimliğinden tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılması talep edildiği ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığı ve söz konusu soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 11 Ağustos'ta bir düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan 14 yaşındaki Eylem Ateş'in belden aşağısı felç olmuştu.

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AçıklamaKırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı
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