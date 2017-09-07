Hatay'da demir işleme fabrikasında yangın

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesindeki bir demir işleme fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi tedavi altına alındı.
Payas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Dumandan etkilenen 4 işçi, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu.
Aynı fabrikada kazan dairesinde yaklaşık 3 ay önce meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetmiş, 4 işçi yaralanmıştı.