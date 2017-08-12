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Hatay'da denizde cesedi bulunan asker defnedildi

KOCAELİ (AA) - Vatani görevini yaptığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde cesedi bulunan asker, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.Metehan Karabağ'ın (25) Farabi Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan cenazesi,...

Hatay'da denizde cesedi bulunan asker defnedildi

KOCAELİ (AA) - Vatani görevini yaptığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde cesedi bulunan asker, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

Metehan Karabağ'ın (25) Farabi Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Nene Hatun Merkez Camisi'ne getirildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan baba Bilgin ve anne Birgül Karabağ'ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Aile, burada taziyeleri kabul etti.

Karabağ'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Nene Hatun Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Karabağ'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizci er olarak vatani görevini yapan Karabağ, önceki gün çarşı iznine çıkmış ve bir süre sonra vatandaşlar tarafından sahilde cesedi bulunmuştu.

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