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Hatay'da denizde erkek cesedi bulundu

- Cesedin İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevi yapan Karahan'a ait olduğu belirlendi

Hatay'da denizde erkek cesedi bulundu

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Kepirce Mahallesi sahilinde denizde erkek cesedi olduğunu görenler durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik'e bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bot yardımıyla cesedi kıyıya çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevi yapan Metehan Karahan'a (25) ait olduğu tespit edildi.

İncelemenin ardından Karahan'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ArsuzHatayİskenderun Deniz Er Eğitim AlayıMetehan Karahan
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