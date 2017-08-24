HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde "dur" ihtarına uymayan iki araçtan birinden jandarma ekiplerine ateş açıldı, kovalamaca sonunda durdurulan minibüstekilerden birinin olay sırasında öldüğü belirlendi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Altınözü-Çetenli Mahallesi yolunda peş peşe giden bir otomobil ve minibüsü durdurmak istedi.
Sürücülerin "dur" ihtarına uymaması üzerine Çetenli Mahallesi yakınlarında kovalamaca yaşanırken, otomobilden jandarmaya ateş açıldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri de uyarı ateşi açtı.
Otomobil kaçarken, içerisinde yabancı uyruklu 10 kişinin olduğu öğrenilen minibüs ise kovalamaca sonunda durduruldu. Minibüstekilerden birinin olay sırasında yaşamını yitirdiği belirlendi.
Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kaçan otomobildekilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.