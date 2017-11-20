Hatay'da ev yangını

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki 3 katlı binanın son katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokağı'nda 3 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Dumanının tüm sokağı kapladığı yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Öte yandan yangının çıktığı evde oturan ve yangına müdahale etmeye çalışan Ayşe Soğuklu, dumandan etkilendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Soğuklu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.