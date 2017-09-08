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Hatay'da "Gadir-i Hum Bayramı" kutlamaları

- Hazreti Muhammed'in veda haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı nedeniyle Hatay'da vatandaşlar türbelere akın etti - Evlerde veya türbelerde pişirilen bayramın simgesi "Hirisi" yemeği, bayram namazı sonrası misafirlere ikram edildi

Hatay'da

HATAY (AA) - Hazreti Muhammed'in veda haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabahın erken saatlerinde Samandağ ilçesinde bulunan ve Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamber'in buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ne gelen vatandaşlar, dua edip buhur yaktı.

Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırıldığı ve pişirilmesi yaklaşık 12 saat süren, bayramın simgesi "Hirisi" adı verilen yemekler hazırlandı.

Kılınan bayram namazları sonrası, beyaz kaplar içine konan Hirisi, tandır ateşinde pişen ekmekle türbelere veya evlere gelen misafirlere ikram edildi.

Kent sakinlerinden Mehmet Ali Köse, Gadir-i Hum Bayramı'nın kardeşlik ve beraberlik içinde geçmesini temenni etti.

Yemeklerin gece geç saatte kazanlarda kaynamaya başladığını ve bunların ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Köse, paylaşmanın önemine dikkati çekti. Yapılan tüm hayırların kabul olmasını dileyen Köse, bayramın kardeşlik ortamında geçtiğini de vurguladı.

Türbelere akın eden vatandaşlar da bayramın tüm ülkeye sevgi ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan, Gadir-i Hum Bayramı nedeniyle kentteki birçok esnaf iş yerlerinin kepenklerini açmadı.

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Gadir HumHatayHırisi
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