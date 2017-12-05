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Hatay'da göçmen kaçaklığı operasyonu

- Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Hatay'da göçmen kaçaklığı operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ve Antakya ilçelerinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışma sonucu "göçmen kaçakçılığı" suçunu organize olarak işlediği iddia edilen şüphelilere yönelik Antakya ve Altınözü ilçelerinde operasyon düzenledi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada 17 bin lira, 1 av tüfeği, 2 fişek ve 10 cep telefonu ele geçiren ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri Suriye uyruklu 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Göçmen KaçakçılığıHatay
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