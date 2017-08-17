Hatay'da hastane çalışanına darp iddiası

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir hasta yakınının, istemediği doktora yönlendirildiği gerekçesiyle hasta kabul personelini darbettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, kulak, burun ve boğaz hastalıkları nedeniyle kızını İskenderun Devlet Hastanesine getiren S.Ç, burada hasta kabul personeli Veysel Bayar (28) tarafından karşılanarak polikliniğe çıkarıldı.

Daha sonra hasta yakını S.Ç. istemediği doktora yönlendirildiği iddiasıyla Bayar'la tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu S.Ç'nin kendisine yumruk attığını ileri süren Bayar, darp raporu alıp, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne hasta yakını hakkında şikayette bulundu.

Polis şikayet üzerine S.Ç'yi arama çalışması başlattı.



