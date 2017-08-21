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Hatay'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

- İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli kaçarken yakalanarak gözaltına alındı

Hatay'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Modern Evler Mahallesi 298 sokaktaki bir eve hırsızlık yapmak için girdikleri iddia edilen 3 kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler F.B, Ö.Ç ve Y.D'yi kaçarken çaldıkları malzemelerle yakaladı. Gözaltına alınarak İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şahısların ikametlerinde yapılanan aramada 2008 yılında Reyhanlı ilçesinde çalınan bir motosiklet ele geçirildi.

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HatayHIRSIZLIKIskenderunModerv Evler
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