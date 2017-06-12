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Hatay'da ihtiyaç sahibi 5 bin aileye 13 ton balık dağıtıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli 5 bin aileye 13 ton alabalık dağıtıldı.Sakarya'da bulunan bir alabalık tesisi sahibi tarafından Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD)...

Hatay'da ihtiyaç sahibi 5 bin aileye 13 ton balık dağıtıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli 5 bin aileye 13 ton alabalık dağıtıldı.

Sakarya'da bulunan bir alabalık tesisi sahibi tarafından Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) aracılığıyla ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere alabalık dağıtımı yapıldı.

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, yaptığı açıklamada bir hayırsever tarafından gönderilen balıkların ilçede bulunan Türk ve Suriyeli 5 bin aileye ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Vardı, yardımda bulunan hayırsevere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
ALABALIK DAĞITIMHAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı
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