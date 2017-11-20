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Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga

- İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişinin av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açması sonucu her iki gruptan 8 kişi saçmalarla yaralandı

Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga

HATAY (AA) - İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişinin av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açması sonucu her iki gruptan 8 kişi, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan bir kişi, evden getirdiği pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş ettti.

Açılan ateş sonucu her iki gruptan Koray K, Sami E, Muzaffer E, Ebru O, Ferhat B, Funda O, Özcan E ve Nur Hayat E vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Esentepe MahallesiHatayIskenderunKavga
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