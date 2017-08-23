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Hatay'da inşaattan düşen Suriyeli işçi öldü

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıştığı inşaat halindeki binanın 3. katından düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre, Numune Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 3. katında dış cephe kaplaması...

Hatay'da inşaattan düşen Suriyeli işçi öldü

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıştığı inşaat halindeki binanın 3. katından düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Numune Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 3. katında dış cephe kaplaması yapan Suriyeli Aladdin Halid (35), dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Halid'i ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Halid, müdahaye rağmen kurtarılamadı.

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HatayIskenderunIşçiölü
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