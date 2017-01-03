Hatay'da izinsiz havai fişek uyarısı

HATAY (AA) - Hatay'da izinsiz havai fişek kullanımıyla ilgili adli ve idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli açılışlar, özel günlerde ve kutlamalarda havai fişek diye tabir edilen "piroteknik" maddelerin kullanımının halk içinde tedirginliğe yol açtığı belirtildi.

Bunların izinsiz kullanımı ve güvenlik önlemlerinin alınmaması gibi nedenlerle can ve mal güvenliğini tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Beş kilograma kadar şenlik, işaret fişekleriyle oyun ve eğlence arası olan patlayıcı maddelerin piroteknik madde üreticileriyle birinci grup perakende av bayileri ve ikinci veya üçüncü grup piroteknik madde satış izni bulunan iş yerlerinde satılması, bunların dışında kalan bakkal, market, tuhafiye pastane, hırdavatçı, kırtasiye, oyuncakçı gibi iş yerlerinde şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satışı yasaklanmıştır. Belirtilen hususa aykırı hareket edenler hakkında 5442 sayılı il idaresi kanununun 11. maddesinin C bendi 66. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesine göre işlem yapılacaktır. "



