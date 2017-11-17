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Hatay'da kaçırılan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu

- Reyhanlı ilçesinde Suriye uyruklu kız çocuğunu kaçıran 27 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Hatay'da kaçırılan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 12 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunu kaçıran zanlı tutuklandı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, polise müracaat eden Suriye uyruklu A.S'nin, 2005 doğumlu kızının kaçırılmış olabileceğini beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmada kızın O.İ. (27) tarafından evlenme vaadiyle kaçırıldığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, "Operasyonla şüpheli O.İ. Sarımazı Mahallesi’nde bir evde yakalanmış, yanında bulunan ve reşit olmayan kız ise kurtarılmıştır. Alıkonulan Suriye uyruklu kız, pedagog refakatinde ifadesi alındıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

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HatayKız Kaçırma
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