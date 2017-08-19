Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti
HAVELSAN sınavı geçti
HAVELSAN sınavı geçti
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor

Hatay'da karaya oturan gemi yan yattı

- Arsuz ilçesinde karaya oturan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait gemideki 7 kişilik personel, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi

Hatay'da karaya oturan gemi yan yattı

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait araştırma gemisi karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, balıkçılık araştırmalarında kullanılan "Arama 1" adlı gemi, Antalya'dan Hatay'a doğru yol alırken kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan gemideki personel, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri gemideki 7 kişilik personeli tahliye etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait gemi, daha sonra bir süre sürüklendi ve yan yatarak karaya oturdu.

Olay yerindeki görgü tanıklarından Mevlüt Öztürk, geminin karaya bir kilometre mesafede kayaya çarptığını ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArsuzGıda Tarım Ve Hayvancılık BakanlığıHatayKale MahallesiKaraya Oturan Gemi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5