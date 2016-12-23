Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Nurten (64) ve Hüseyin Alagöz (71) çifti, evlerinde ısınmak için kömür sobası yaktı.

Alagöz ailesinin evine gelen akrabalar, kapıyı çalmalarına rağmen ses gelmeyince durumdan şüphelenerek içeri girdi.

Yaşlı çiftin yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yaşlı çiftin öldüğünü belirledi.

Nurten ve Hüseyin Alagöz'ün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.