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Hatay'da karı-koca karbonmonoksitten zehirlendi

- İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Reşat Canlı öldü, eşi tedavi altına alındı

Hatay'da karı-koca karbonmonoksitten zehirlendi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Zehra Canlı (64) ve Reşat Canlı (66) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Baygın halde bulunan çift, yapılan müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftten Reşat Canlı müdahaleye rağmen kurtarılamazken, eşi yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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HatayIskenderunKarbonmonoksit Zehirlenmesi
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