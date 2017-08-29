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Hatay'da kasap adaylarına gönüllü eğitim

- Kentte kasaplık yapan Mehmet Emin Yumuşak, bu işi öğrenmek isteyen Suriyelilere gönüllü eğitim veriyor

Hatay'da kasap adaylarına gönüllü eğitim

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kasaplık yapan Mehmet Emin Yumuşak, Kurban Bayramı öncesinde, mesleği öğrenmek isteyen Suriyelileri gönüllü olarak eğitiyor.

Suriyelilere iş yerinde eğitim veren Yumuşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 yıl önce başladığı kasaplık mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.

Meslek hayatı boyunca birçok kişiye işi öğretmeye çalıştığını anlatan Yumuşak, "Bazı Suriyeli gençlerin bu işe meraklı olduğunu gördüm. 6 yıldır Kurban Bayramı öncesinde yanıma Suriyeliler geliyor. Onları yaklaşık 2 ay yanımda tutuyorum, İslami kurallara göre kasaplığın nasıl yapılacağını öğretmeye çalışıyorum." dedi.

Bu yıl 20 öğrencisinin bulunduğunu belirten Yumuşak, "Eğitime, kesim öncesi yapılan duaları ezberletmekle başlıyorum. Sonra kasaplığın tüm inceliklerini öğretiyorum. Allah ömür verdikçe bu eğitimi her sene devam ettirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yumuşak, öğrencilerinin tümünün bayramda kurban kesmeye hazır hale geldiğini de kaydetti.

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