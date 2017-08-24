Hatay'da kayıp şahıs iddiası

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 67 yaşındaki Akkuş Doruk'u arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sincan Mahallesi'ndeki yayla evinden ormanlık alana giden Doruk'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Doruk'un kaybolma ihtimali üzerine durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bildirdi.

Doruk için vatandaşların da katılımıyla jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.



