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Hatay'da "Meryem Ana Yortusu" kutlamaları

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ermeni asıllı Türk vatandaşların yaşadığı mahallede "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlandı

Hatay'da

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Vakıflı Mahallesi'nde ''Meryem Ana Yortusu'' yapıldı, ''Üzüm Bayramı'' kutlandı.

Meryem Ana Kilisesi'nde Patrik Başpiskoposu Karekin Bekçiyan'ın yönettiği ayinde ilahiler okundu ve dualar edildi.

Ayin sonunda bağ bozumunu yapan köylüler, üzümlerini kilise bahçesine getirdi ve tüm yılın bereketi için dualar etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek kiliseyi dolduran cemaate, kutsanmış olduğuna inanılan üzümler dağıtıldı.

Etkinlikte, kazanlarda pişirilen buğday ve et karışımı ''Hirisi'' yemeği de vatandaşlara ikram edildi.

Vakıflı Köyü Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflı'nın, Türkiye'nin tek Ermeni mahallesi olduğunu söyledi.

Meryem Ana Yortusu'nun her yıl şenlik gibi kutladıkları bir bayram olduğunu ifade eden Çapar, ''Bugün burada kutsanmış üzümlerimizi ve 'Hirisi' yemeğimizi tüm kilisemizde bulunanlara dağıtıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan Alevi, Sünni komşularımıza da teşekkür ediyoruz.'' dedi.

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AyinDuaHatayMeryem Ana YortusuSamandağÜzüm BayramıVakıflı
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