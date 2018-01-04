Hatay'da mobil kanser tarama aracı devrildi: 3 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait mobil kanser tarama aracının devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet G. yönetimindeki 31 AJG 33 plakalı İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait mobil kanser tarama aracı olarak kullanılan minibüs, Yayladağı-Antakya karayolu Kızılgöl mevkisi yakınlarında devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralı 3 sağlık görevlisi ambulanslarla kaldırıldıkları Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.