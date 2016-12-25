Hatay'da Noel kutlamaları

HATAY (AA) - Hatay Vali Yardımcısı Hasan Volkan Köksal ve beraberindeki heyet, Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı.

Köksal, ziyaretinde, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum ile görüştü.

Hristiyan vatandaşların, Noel Bayramı'nı sağlık ve mutluluk içinde geçirmelerini dileyen Köksal, Hatay'ın barış, kardeşlik ve huzur ikliminin dünyanın her yerine yayılmasını temenni etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise son yıllarda dünyada sevgi ve barışın yerini nefretin almaya başladığını söyledi.

Dünyanın barıştan uzaklaştığını ifade eden Savaş, ''Bu nedenle hep birlikte barış için çaba harcamamız ve bunun için dua etmemiz gerekiyor.'' dedi.

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci de sevginin, paylaşmanın ve merhametin hakim olduğu Noel Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunun yaşandığını kaydetti.

Hurigil ise sevginin başkenti Antakya'da Noel Bayramı'nı kutlamanın heyecanı içinde olduklarını vurguladı.

Hatay'da yüzyıllardır süren barış ve kardeşlik ortamının tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini dile getiren Hurigil, şöyle devam etti:

''İbadethanelerin sırt sırta vererek aynı Allah'a yakarışların sunulduğu, ezan sesinin çan sesine, çan sesinin hazan sesine karıştığı, üç semavi dinin mensuplarının kucaklaştığı Antakya, acı ve gözyaşının eksik olmadığı dünyamızda, tüm insanlığın en temel özlemi olan barış ve huzurun yaşandığı müstesna şehirlerden biridir. Bayramlarımız ve bayram tadında kutladığımız özel günlerimiz, bizleri sevgiyle birbirimize yakınlaştırmakta, kentimizde var olmasından büyük kıvanç duyduğumuz ve daima sürmesini temenni ettiğimiz sevgi, uzlaşı kültürünün artmasına da vesile olmaktadır. Komşu ülke Suriye'de devam eden insan hayatının hiçe sayıldığı dram ile yurdumuzun her bir köşesinden gelen şehit haberlerinin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Ayrıca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesiyle 2017 yılında yurtta, dünyada barışın egemen olmasını dilerim.''

Ziyarete, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Önlen, İl Müftü Yardımcısı Cafer Eroğlu, Yahudi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu, Antakya Protestan Kilisesi Ruhani Lideri Yakup Chang, Antakya Katolik Kilisesi Papazı Domanico Bertogli, CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, Antakya Ticaret Odası Meclis Başkanı Nasrettin Eskiocak ve Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen de katıldı.