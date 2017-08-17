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Hatay'da okul inşaatı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'da okul inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesine bağlı Karağaç Mahalesi'nde yapımı devam eden bir okulun inşaatında beton döküldüğü sırada kalıplarda...

Hatay'da okul inşaatı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'da okul inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesine bağlı Karağaç Mahalesi'nde yapımı devam eden bir okulun inşaatında beton döküldüğü sırada kalıplarda çökme yaşandı. İnşaatta çalışan 4 işçi, çöken malzemelerinin altında kaldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü ekipleri işçileri enkazdan çıkarttı.

Bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 3 işçi ambulansla İskenderun'daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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