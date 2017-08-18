Hatay'da okul inşaatının çökmesi

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde okul inşaatının çökmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında polis, inşaat firmasında yetkili 5 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan dünkü olayda yaralanan ve İskenderun'daki hastanelere kaldırılanların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Karaağaç Mahallesi'nde özel bir okulun inşaatındaki çökme nedeniyle 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.