Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İspanya Rosneft Avukat Metin Uracin
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Hatay'da okul inşaatının çökmesi

- Arsuz ilçesinde okul inşaatının çökmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Hatay'da okul inşaatının çökmesi

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde okul inşaatının çökmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında polis, inşaat firmasında yetkili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan dünkü olayda yaralanan ve İskenderun'daki hastanelere kaldırılanların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Karaağaç Mahallesi'nde özel bir okulun inşaatındaki çökme nedeniyle 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArsuzHatayKaraağaç MahallesiOkul Inşaatı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5