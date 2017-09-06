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Hatay'da ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu

- Nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağasının bedeni, ölüm nedeninin araştırılması için incelemeye alındı

Hatay'da ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki ölü yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) sahile vurdu.

Halk plajında ölü deniz kaplumbağası gören vatandaşlar, durumu Dörtyol Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekipler, incelemelerinin ardından hayvanın bedenini, ölüm nedeninin araştırılması için Hatay Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi (DEKİYM) görevlilerine teslim etti.

DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaplumbağanın yaşam fonksiyonlarını kaybetmiş halde bulunduğunu belirtti.

Yeşil deniz kaplumbağasının Antalya ve Hatay'daki deniz kıyılarını beslenme yuvaları olarak kullandığını aktaran Altuğ, "Nesli tükenmek üzere olan yeşil deniz kaplumbağalarının yaralanma sebepleri, genellikle yüzgeç bölümlerine olta iğneleri batması sonucu oluyor. Bu kaplumbağa da büyük ihtimalle aynı sebepten ölmüş." dedi.

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