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Hatay'da orman işçileri teröristlerce alıkonuldu

- Arsuz ilçesindeki işçileri bir süre alıkoyan teröristler, durumun anlaşılması üzerine kaçtı

Hatay'da orman işçileri teröristlerce alıkonuldu

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının, orman işletmesinde çalışan bazı işçileri bir süre alıkoyduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 11.00 sıralarında Arsuz ilçesi Karagöz Mahallesi civarında orman işletmesine bağlı çalışan işçilerin yanına gelen teröristlerin çalışanları alıkoyduğu, iki işçiyi yiyecek almaları için ilçe merkezine gönderdikleri belirtildi.

Yiyecek almak amacıyla ilçeye giden 2 işçinin ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiği aktarılan açıklamada, güvenlik birimleri olay yerine ulaştığında terör örgütü mensuplarının alıkoydukları kişileri bırakarak kaçtıklarının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

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AlıkonmaHatayPkk
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