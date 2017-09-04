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Hatay'da otomobil çaya düştü: 1 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, İdris Tanın (19) yönetimindeki 31 VR 820 plakalı otomobil Karakese Mahallesi Taşlı Sokak girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini...

Hatay'da otomobil çaya düştü: 1 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İdris Tanın (19) yönetimindeki 31 VR 820 plakalı otomobil Karakese Mahallesi Taşlı Sokak girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten Karakese Çayı'na düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis yönlendirildi.

Araç içerisinden çıkartılan sürücü Tanın, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


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Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası 1 Yaralı
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