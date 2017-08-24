Hatay'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Hassa-Gaziantep karayolu Küreci Mahallesi mevkisindeki kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YJ 8812 plakalı otomobil, Halim Balcı (22) yönetimindeki 31 U 7305 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Balcı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.