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Hatay'da restore edilen kilisede ilk ayin

- Arsuz ilçesinde restore edilerek hizmete açılan kilisede ilk ayin gerçekleşti - Kilise papazı Yıldırım: - "Ülkenin nadide köşesinde rahat ve huzur içerisinde yaşıyoruz"

Hatay'da restore edilen kilisede ilk ayin

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesindeki 500 yıllık Mar Yohanna Kilisesi'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen 18 aylık restorasyon çalışmasının sona ermesinin ardından ayin düzenlendi.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran, yaptığı açıklamada, 2015 yılının Aralık ayından bu yana yürütülen restorasyon çalışmasını tamamladıklarını söyledi.

Proje kapsamında çeşitli düzenlemelerin yapıldığını belirten Yıldıran, çalışmanın, Bölge Koruma kurulunun onaylı projesi olduğunu ifade etti.

Yapılan çalışma sonucu bir kültür varlığının yeniden düzenli ve son sistem olarak hizmete girdiğini anlatan Yıldıran, "Kilisede 2 yıllık zaman zarfı içerisinde çatı, tavan kaplamaları, sıva, elektrik ve mekanik tesisatları yenilendi. Yangın alarm sistemleri ve çevre düzenlemesi yapıldı. Çağdaş bir hizmet verebilecek şekilde restorasyon tamamlandı" dedi.

- Ayinde barış ve kardeşlik mesajı

Yaklaşık 2 yıl sonra çan sesinin duyulduğu kilisede konuşan kilisenin papazı Dimitri Yıldırım, barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Ülkenin nadide köşesinde rahat ve huzur içerisinde yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, farklı din ve inanışa sahip insanlarla birlikte kardeşçe yaşamaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Ayine katılanlar da dua edip, mum yaktı.


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