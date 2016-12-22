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Hatay'da şiddetli fırtına

- İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle 2 tır devrildi, elektrik direkleri ve MOBESE kameraları hasar gördü - Kaymakamlık ilçedeki okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu

Hatay'da şiddetli fırtına

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kuvvetli fırtına nedeniyle 2 tır devrilirken, elektrik direkleri ve MOBESE kameraları da zarar gördü.

İlçede dünden bu yana etkili olan ve şiddetini giderek artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İskenderun-Adana Otobanı'nda fırtına nedeniyle 2 tır devrildi. Modern Evler Mahallesi'nde bulunan elektrik direklerinin de büküldüğü gözlendi.

Bazı ağaçların kökünden sökülerek yolları kapatmasına neden olan fırtına nedeniyle, bazı MOBESE kameralarının da zarar gördüğü görüldü.

Fırtına nedeniyle 6 kişinin yaralandığı da öğrenildi.

Bu arada, İskenderun Kaymakamlığı da ilçedeki okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

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